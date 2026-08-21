Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Ποζάρει χωρίς μπλούζα στις διακοπές του και αναστατώνει το Instagram!

Σε νέα ανάρτηση που πόσταρε, τον βλέπουμε να ποζάρει χωρίς μπλούζα μπροστά σε ένα παλιό καθρέφτη. Με φόντο την πέτρα και το έντονο φυσικό φως, ο ηθοποιός απαθανατίζει τον εαυτό του με το κινητό του, χαρίζοντας στους followers του μια από τις πιο καλοκαιρινές λήψεις του.

Στις υπόλοιπες φωτογραφίες στρέφει τον φακό στον χώρο όπου βρίσκεται, αποτυπώνοντας ιδιαίτερες λεπτομέρειες της διακόσμησης. Πέτρινοι τοίχοι, έργα τέχνης και αντικείμενα με ξεχωριστό χαρακτήρα συνθέτουν ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό, ενώ στην τελευταία λήψη ο ίδιος εμφανίζεται ξανά χωρίς μπλούζα.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes και αρκετά σχόλια. Ανάμεσα σε εκείνους που αντέδρασαν ήταν και η Βίκυ Καγιά, η οποία άφησε ένα emoji φωτιάς και ο Σπύρος Σπιμπίλας, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μιχάλη μου, να περνάς υπέροχα».

Ο ηθοποιός έχει δώσει τα χέρια με τον Alpha για να πρωταγωνιστήσει στη νέα δραματική σειρά του σταθμού «Χαμένα Μονοπάτια», για την τηλεοπτική σεζόν 2026-2027. Στη σειρά αυτή θα ενώσει ξανά τις δυνάμεις του με τον Μιχαήλ Ταμπακάκη, αποτελώντας ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του καναλιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michalis Leventogiannis (@michalisleventogiannis)

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