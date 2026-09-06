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Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης βρέθηκε, το βράδυ της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου 2026, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Ο ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί για την προβολή της ταινίας «Mr. Nelson, Did You Kill People?», η οποία συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα της φετινής διοργάνωσης. Την ταινία σκηνοθετεί ο Ιάπωνας Σινία Τσουκαμότο.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης επέλεξε για την εμφάνισή του ένα μαύρο κοστούμι με μαύρο πουκάμισο και γραβάτα, ενώ πρόσθεσε ένα λευκό μαντίλι στο πέτο.

Ο ίδιος το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε με τους followers του στο Instagram φωτογραφίες από τη Βενετία, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής του ο ηθοποιός σημείωσε: «Venezia83. Mr. Nelson, Did you kill people?».

Δείτε τις φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michalis Leventogiannis (@michalisleventogiannis)

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