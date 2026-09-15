Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές του στην Τήνο – Τα σέξι στιγμιότυπα

Ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ από την παραμονή του στο κυκλαδίτικο νησί, δίνοντας στους διαδικτυακούς φίλους του μια γεύση από τις ημέρες του εκεί. Μάλιστα, αρκέστηκε στη λιτή λεζάντα «Tinos».

Σε μια από τις φωτογραφίες, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης ποζάρει χωρίς μπλούζα μέσα στο νερό, απολαμβάνοντας τις βουτιές του, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα καταγράφει εικόνες από το ξεχωριστό τοπίο της Τήνου και την άγρια ομορφιά του νησιού.

Από το άλμπουμ δεν λείπουν ούτε οι πιο αυθόρμητες στιγμές, όπως η συνάντησή του με ένα γαϊδουράκι αλλά και ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον σκύλο του μέσα στο αυτοκίνητο.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης είναι αναμφισβήτητα ένας από τους ηθοποιούς, που έχει προσελκύσει μεγάλο φανατικό κοινό, τόσο για τις ξεχωριστές ερμηνείες του στην τηλεόραση όσο και για το ιδιαίτερο υλικό, που ανεβάζει στα social media.

Ο ηθοποιός έχει δώσει τα χέρια με τον Alpha για να πρωταγωνιστήσει στη νέα δραματική σειρά του σταθμού «Χαμένα Μονοπάτια», για την τηλεοπτική σεζόν 2026-2027. Στη σειρά αυτή θα ενώσει ξανά τις δυνάμεις του με τον Μιχαήλ Ταμπακάκη, αποτελώντας ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του καναλιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michalis Leventogiannis (@michalisleventogiannis)

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