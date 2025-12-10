Ο Μιχάλης Μητρούσης μίλησε στην κάμερα του Happy Day, με αφορμή την επιστροφή του στο θέατρο μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε με τη μηχανή του στη Λεωφόρο Συγγρού πέρσι.

Για τη νέα παράσταση, ανέφερε:«Το έργο λέγεται “Τοκ Τοκ”. Είναι ένα ψυχοδιαγνωστικό κείμενο του Λοράν Μπαφί και επιστρέφει στο θέατρο Βρετάνια μετά από περίπου δέκα χρόνια. Είμαστε μια ομάδα όπου όλοι οι ρόλοι είναι πρωταγωνιστικοί και ακόμα και ο τραγουδιστής, ο Δημήτρης Κανέλλος, είναι ενεργό κομμάτι της παράστασης».

Στη συνέχεια, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά το τροχαίο: «Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, έχασα τη δουλειά μου για περίπου έναν χρόνο. Τρεις μήνες με γύψο, έναν με μπότα. Ψυχολογικά με επηρέασε πολύ· πάχυνα, έκανα κοιλίτσα, που ποτέ δεν είχα».

Αποκάλυψε επίσης πως δεν πρόκειται να αφαιρέσει τη λάμα από το πόδι, καθώς δεν αντέχει άλλο χειρουργείο: «Δεν έφταιγα καθόλου στο ατύχημα, δεν είχα κάνει καμία παράβαση. Τον Ιανουάριο είναι το ποινικό δικαστήριο και, ναι, θέλω να αποζημιωθώ για όσα πέρασα».

Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν όταν μίλησε για τη σύντροφό του: «Αν δεν είχα τη σύντροφό μου, δεν θα τα είχα καταφέρει. Άφησε τη δουλειά της για να είναι δίπλα μου. Με έσωσε. Η κόρη μου ήταν σε γυρίσματα και δεν μπορούσε να έρθει, αλλά εκείνη δεν με άφησε στιγμή».

Ο ηθοποιός είχε συγκρουστεί με ΙΧ τον Δεκέμβριο του 2025 ενώ οδηγούσε τη μηχανή του στη Συγγρού. Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

