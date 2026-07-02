Την τελευταία του κατοικία θα βρει την Παρασκευή 3 Ιουλίου ο Μιχάλης Μόσιος, γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του «Ταμτάκου», ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Βύρωνα, με συγγενείς, φίλους και ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο να αναμένεται να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του διαδρομή.

Στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο στενός του φίλος, Μάρκος Λεζές, μίλησε για τις τελευταίες στιγμές και την καθημερινότητά του, αποκαλύπτοντας πως ο ηθοποιός τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει μια πιο απομονωμένη ζωή στην Κερατέα.

Όπως περιέγραψε, η οικογένειά του αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν δεν απαντούσε στις κλήσεις τους, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία και να τον εντοπίσουν στο σπίτι του.

Παράλληλα, ο Μάρκος Λεζές τον χαρακτήρισε άνθρωπο τίμιο, ταλαντούχο και με έντονη προσωπικότητα, σημειώνοντας πως η επικοινωνία τους ήταν σταθερή όλα αυτά τα χρόνια.

Για τον Μιχάλη Μόσιο μίλησε και η ηθοποιός Ελένη Φιλίνη, η οποία αναφέρθηκε στη συνεργασία τους στο παρελθόν, κάνοντας λόγο για έναν ευγενικό και ιδιαίτερα επαγγελματία άνθρωπο με σημαντική διαδρομή στο θέατρο και την υποκριτική.

Όπως σημείωσε, παρότι έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον κινηματογραφικό του ρόλο, είχε μια μακρά πορεία στο θέατρο, με συμμετοχές σε διαφορετικά είδη παραστάσεων και έντονη καλλιτεχνική παρουσία.

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