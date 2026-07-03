Το τελευταίο αντίο στον Μιχάλη Μόσιο λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στο Κοιμητήριο Βύρωνα.

Ο γνωστός ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 79 ετών, όπως ενημέρωσε ο γιος του, με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media. Ο Μιχάλης Μόσιος είχε μείνει στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου με τον ρόλο του «Ταμτάκου».

Aντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν μπορούν να κάνουν δωρεά σε φιλοζωική οργάνωση, καθώς ο Μιχάλης Μόσιος, αγαπούσε πολύ τα ζώα.

Ο γιος του ντυμένος στα μαύρα και κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο συνόδευε τον πατέρα του στην τελευταία του κατοικία.

Το παρών στο τελευταίο αντίο στον γνωστό ηθοποιό έδωσαν μεταξύ άλλων οι: Θανάσης Μαροσούλης, Βασίλης Καμίτσης, Μάκης Κωστίνης και Τίσσα Βασιλάκη.

Θανάσης Μαροσούλης

Μάκης Κωστίνης

Βασίλης Καμίτσης

Τίσσα Βασιλάκη

Σπύρος Μπιμπίλας

Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Μιχάλης Μόσιος: Την Παρασκευή η κηδεία του «Ταμτάκου»