Ο Μιχάλης Οικονόμου μίλησε ανοιχτά για την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον σύζυγό του, Γιώργο Μακρή, τονίζοντας πως δεν θεωρεί ότι διαφέρουν από οποιαδήποτε άλλη οικογένεια.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Buongiorno», ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις κοινές εμπειρίες, τις αγωνίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ως γονείς του παιδιού που έχουν υιοθετήσει, υπογραμμίζοντας ότι οι ανάγκες και τα συναισθήματα μέσα σε ένα σπίτι είναι ίδια για όλους, ανεξαρτήτως της μορφής της οικογένειας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, κάθε γονιός αφουγκράζεται το παιδί του και προσπαθεί να καταλάβει τι το στενοχωρεί ή τι το απασχολεί, ενώ επεσήμανε, πως πρέπει να σταματήσει ο διαχωρισμός ανάμεσα σε ομόφυλες και ετερόφυλες οικογένειες.

Ο Μιχάλης Οικονόμου σημείωσε επίσης, ότι δεν ζουν την καθημερινότητά τους νιώθοντας «διαφορετικοί», αλλά απλώς ως μια οικογένεια όπως όλες οι άλλες, με αγάπη, ευθύνες και κοινές ανησυχίες.

