Η Λένα Παπαληγούρα το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, αποχαιρέτησε τον πολυαγαπημένο της πατέρα, Αναστάσιο Παπαληγούρα.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε από την καρδιά της στον επικήδειο του πατέρα της και πρώην υπουργού της ΝΔ, μιλώντας για τα οφέλη της ανακουφιστικής φροντίδας, σε περίπτωση που η ασθένεια δεν μπορεί να νικηθεί.

Ο ηθοποιός Μιχάλης Οικονόμου, καλός φίλος της Λένας Παπαληγούρα, βρέθηκε στην κηδεία του πρώην βουλευτή και Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας και έγραψε ένα συγκλονιστικό μήνυμα για τον συγκινητικό επικήδειο της κόρης του.

«Σήμερα η Λένα Παπαληγούρα, μέσα στον πιο προσωπικό της πόνο, στον επικήδειο για τον πατέρα της, Αναστάση Παπαληγούρα, βρήκε το σθένος να μιλήσει — παρουσία πολλών πολιτικών — για κάτι που στην Ελλάδα αποφεύγουμε να κοιτάξουμε κατάματα: την αξία της ανακουφιστικής φροντίδας.

Το να το θέτεις δημόσια, σε μια τόσο φορτισμένη στιγμή, δεν είναι απλώς προσωπική εξομολόγηση. Είναι πολιτική πράξη. Γιατί η ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι «πολυτέλεια». Είναι δείκτης πολιτισμού και οργανωμένου κράτους.

Όπως είπε η ίδια: «Θα έπρεπε το κράτος μας να αρχίσει και αυτό όπως σε πολλές χώρες του εξωτερικού να στηρίζει με κάθε τρόπο προγράμματα που επιτρέπουν στους ασθενείς να ζουν τις τελευταίες τους μέρες στα σπίτια τους, με σεβασμό, χωρίς πόνο, μέσα στην αγκαλιά των ανθρώπων τους.

Γιατί η πραγματική πρόοδος μιας κοινωνίας φαίνεται κι από το πώς στέκεται δίπλα σε όσους φεύγουν — με φροντίδα, αγάπη και ανθρωπιά».

