Ο Μιχάλης Ρακιντζής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά και μίλησε για την πορεία του στη μουσική, αλλά και για τη συμμετοχή του στη Eurovision.

Ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε αρχικά στη σχέση του με το κοινό, τονίζοντας πως η αγάπη που λαμβάνει είναι κάτι που εκτιμά βαθιά και προσπαθεί να ανταποδίδει μέσα από τη δουλειά του.

Όπως είπε, η δημιουργία στο στούντιο παραμένει η μεγαλύτερή του προτεραιότητα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στα χρόνια που πέρασε στην Αγγλία, τα οποία χαρακτήρισε ως ένα σημαντικό «σχολείο» για τη μουσική του εξέλιξη.

Μιλώντας για τη Eurovision, ξεκαθάρισε πως δεν τη βλέπει ως κάτι που τον βαραίνει: όπως ανέφερε, δεν μένει προσκολλημένος στο παρελθόν και αντιμετωπίζει τη συμμετοχή του ως μια εμπειρία της στιγμής.

Για το τραγούδι «S.A.G.A.P.O.» σημείωσε πως ήταν απόλυτα ενταγμένο στο ύφος της εποχής του, χωρίς να θεωρεί ότι ήταν κάτι πρωτοφανές σε διεθνές επίπεδο.

Με χαρακτηριστική διάθεση, περιέγραψε τη συμμετοχή του λέγοντας πως «μπήκε, είδε και έφυγε», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποτέλεσε για εκείνον κάποιο απωθημένο ή «πληγή», αλλά μια επιλογή που έκανε συνειδητά εκείνη τη χρονική περίοδο.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως αισθάνεται ικανοποιημένος με τη ζωή και την πορεία του στην Ελλάδα, χωρίς να έχει την ανάγκη να κυνηγήσει καριέρα στο εξωτερικό ή να ασχοληθεί με την πολιτική, επιλέγοντας να παραμένει προσηλωμένος στη μουσική του.

