Ο Μιχάλης Ρέππας έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day», και απάντησε για την αποχώρηση της Δανάης Μπάρκα από το θέατρο, πριν ξεκινήσουν οι παραστάσεις για το έργο «Του αγοριού απέναντι».

Ο Μιχάλης Ρέππας είπε: «Είναι θέματα ημερομηνιών αυτά. Κάποιος κάτι δεν υπολόγισε καλά, ίσως κάτι δεν εξήγησε σωστά η επιχείρηση ή δεν κατάλαβε καλά η Δανάη. Κάτι τέτοιο πρέπει να έγινε… Όταν αποσαφηνίστηκε το πράγμα, είδε ότι δεν της έβγαινε η… πασιέντζα κι αποχώρησε και θα παίξει άλλη κοπελιά τον ρόλο της, η Κατερίνα Ζαρίφη».

Ο Μιχάλης Ρέππας κατέληξε: «Προς το παρόν δεν έχω λάβει προσκλητήριο για τον γάμο της».

Η Δανάη Μπάρκα παντρεύεται, μέσα στον Ιούνιο, με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση. Μετά την απόφασή της να αποχωρήσει από την παράσταση, η Κατερίνα Ζαρίφη πήρε τη θέση της.

govastiletto.gr – Δανάη Μπάρκα: Οι φήμες για εγκυμοσύνη μετά την επιβεβαίωση του γάμου της με τον Φάνη Μπότση