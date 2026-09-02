Μιχάλης Σηφάκης: Δημοσίευσε φωτογραφία με τη σύντροφό του, Ζωή Μαυρουδή

Μπορεί ο Μιχάλης Σηφάκης να γύρισε εδώ και μήνες από τον Άγιο Δομίνικο, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχει αποφασίσει να κρατήσει χαμηλούς τόνους, σε ό,τι αφορά τη δημόσια παρουσία του.

Η σύντροφός του, Ζωή Μαυρουδή ήταν εκείνη που μοιράστηκε στα social media ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο από την επανασύνδεσή τους, παράλληλα αποκαλύπτοντας το πόσο δύσκολη ήταν για τους δυο τους η περίοδος του Survivor.

Ο πρώην διεθνής πορτιέρο, μέσα από βίντεό του στο Instagram, είχε ευχαριστήσει τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη που του έδειξε, εξηγώντας ότι χρειαζόταν χρόνο για να ηρεμήσει και να βρει ξανά τους ρυθμούς της καθημερινότητάς του. «Χρειαζόμουν λίγο χρόνο να ηρεμήσω, να σκεφτώ, να βρω ξανά τους ρυθμούς μου», είχε αναφέρει, ενώ παραδέχτηκε πως η εμπειρία του reality επιβίωσης τον επηρέασε σε μεγάλο βαθμό.

Ιδιαίτερα βαρύ ήταν και το φινάλε του φετινού κύκλου, ο οποίος ολοκληρώθηκε πρόωρα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου. Ο Μιχάλης Σηφάκης είχε αναφερθεί σε όσα συνέβησαν, τονίζοντας πως μπήκε σε μια διαδικασία να αναθεωρήσει πολλά πράγματα και να σκεφτεί τι έχει πραγματικά αξία στη ζωή του. Μάλιστα, είχε ξεκαθαρίσει πως θα σταθεί στο πλευρό του Σταύρου Φλώρου και θα τον στηρίξει σε οτιδήποτε χρειαστεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maroudi Zoi (@maroudizzzzz)

govastiletto.gr – Μιχάλης Σηφάκης – Ζωή Μαυρουδή: Τα τρυφερά στιγμιότυπα από έξοδό τους και τα σχέδια γάμου!