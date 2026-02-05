Σκληρή κριτική στον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο άσκησε ο Μιχάλης Σηφάκης, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους πλέον αντιπαθείς παίκτες του φετινού “Survivor”. Μιλώντας στην κάμερα, ο παίκτης των “Επαρχιωτών” δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τη συμπεριφορά του αντιπάλου του από την ομάδα των “Αθηναίων”, διευκρινίζοντας ωστόσο πως παλεύει να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να μην αποσυντονίζεται από τον στόχο του.

Συγκεκριμένα, δήλωσε για τον Δημήτρη: «Θεωρώ ότι είναι από τους πιο αντιπαθητικούς παίκτες που έχουν περάσει από το “Survivor” γενικότερα, και από τα εννέα με διαφορά. Έχω μάθει να κρατιέμαι, μου έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν και σε αγώνα μέσα, οπότε δεν πτοούμαι». Έπειτα, πρόσθεσε ότι παρατηρεί, πως: «Προσπαθούν απεγνωσμένα να με φέρουν εναντίον της ομάδας μου, δόξα τω Θεώ, η ομάδα μου έχει τα μάτια της ανοιχτά. Τους το είπα και κατ’ ιδίαν ότι κάτι κάνω καλά και θέλουν να το καταστρέψουν, δεν θα τα καταφέρουν».

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr -Ξέσπασε ο Μιχάλης Σηφάκης στο Survivor: «Οποιοσδήποτε στέκεται εμπόδιο, για μένα… Χ»