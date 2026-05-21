Ως έναν πραγματικό Survivor χαρακτήρισε ο Μιχάλης Σηφάκης τον Σταύρο Φλώρο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο παιχνίδι, τονίζοντας ότι τον ξεχώρισε από πολύ νωρίς σε τέτοιο βαθμό, που θα ήθελε να είναι γιος του.

Το βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο του «Survivor» καθώς μετά το περιστατικό με τον 22χρονο παίκτη, αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί το ριάλιτι.

Σημειώνεται, ότι ο Σταύρος Φλώρος βρίσκεται πλέον στο Μαϊάμι, όπου συνεχίζει τη διαδικασία αποκατάστασης της υγείας του, μετά το ατύχημα που είχε στη θάλασσα, όταν τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο μαζί με τον Μάνο Μαλλιαρό. Σύμφωνα πληροφορίες, υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο, ενώ νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε σταθερή κατάσταση.

Ο Μιχάλης Σηφάκης ήταν ένας από τους παίκτες που απευθύνθηκαν στον Σταύρο Φλώρο, τονίζοντας ότι εκείνος είναι ο πραγματικός νικητής του παιχνιδιού. Όσο για τον Μάνο Μαλλιαρό, που τον βοήθησε τη στιγμή του συμβάντος τον αποκάλεσε «Ψηλορείτη»: «Στην πρώτη τελετή στο αγώνισμα, είχα πει ότι θέλω τον Σταύρο για γιο μου. Όσες ημέρες τον έζησα με την ωριμότητά του και την αθωότητά του, πλέον είναι οικογένειά μου. Εδώ είμαστε 11 οικογένειες, μία του Σταύρου 12 και μία του Μάνου 13. Αυτές οι 13 οικογένειες πλέον είναι μία. Μάνο στάθηκες σαν Ψηλορείτης, Σταύρο είσαι πραγματικός Survivor, όχι μόνο του 2026, εύχομαι να είσαι για πάντα Survivor της ζωής και μην υπάρξει άλλος. Σ’ αγαπώ πολύ».

