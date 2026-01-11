Ο Μιχάλης Σηφάκης εδώ και λίγους μήνες ζει την απόλυτη ευτυχία, καθώς είναι ερωτευμένος και πάλι.

Ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας και νυν μάνατζερ ποδοσφαιριστών, έχει βρει τον έρωτα στο πλευρό της Ζωής Μαρούδη.

Ο Κρητικός πρώην ποδοσφαιριστής πλέον περνάει περισσότερο χρόνο στην Αθήνα, αφήνοντας πίσω για λίγο τη γενέτειρά του, το Ηράκλειο, απολαμβάνοντας ρομαντικές στιγμές και βόλτες στα νότια προάστια με τη νέα του σύντροφο.

Η Ζωή Μαρούδη είναι καταξιωμένη επιχειρηματίας με παρουσία στο χώρο της μόδας και των κοσμημάτων.

Διατηρεί δύο επιτυχημένα brands, τα οποία περιλαμβάνουν κοσμήματα και ρούχα, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, στυλ και ποιότητα. Η Ζωή Μαρούδη έχει καταφέρει, μέσα από τις συλλογές της, να εδραιωθεί στο χώρο της ελληνικής αγοράς.

Ο Μιχάλης Σηφάκης αποφάσισε, παρά την ευχάριστη καθημερινότητα και τις ρομαντικές στιγμές που απολαμβάνει με τη σύντροφό του στην Αθήνα, να δοκιμάσει αυτή τη χρονιά κάτι διαφορετικό.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής έχει ταξιδέψει, εδώ και λίγες ημέρες, στον Άγιο Δομίνικο για τη συμμετοχή του στο Survivor, το οποίο κάνει σήμερα πρεμιέρα.

Η παρουσία του στο παιχνίδι έχει προκαλέσει ήδη έντονο ενδιαφέρον και μεγάλη αγωνία στους θαυμαστές του, που περιμένουν με ανυπομονησία να τον δουν να δοκιμάζει τις αντοχές, τη στρατηγική και την ψυχραιμία του στις απαιτητικές δοκιμασίες του παιχνιδιού.

Το ριάλιτι επιβίωσης επιστρέφει το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΙ.

