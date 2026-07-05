Ο Μιχάλης Σηφάκης και η Ζωή Μαυρουδή είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα και αγαπημένα ζευγάρια της σόουμπιζ και είναι περίπου έναν χρόνο μαζί.

Ο φωτογραφικός μας φακός τους απαθανάτισε σε πρόσφατη έξοδό τους σε γνωστό εστιατόριο στον Άλιμο όπου απήλαυσαν το φαγητό τους με την παρέα τους και συνοδεία ζωντανής μουσικής. Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που ακολουθούν, ο πρώην ποδοσφαιριστής Μιχάλης Σηφάκης και η σχεδιάστρια κοσμημάτων Ζωή Μαρούδη είχαν μάτια μόνο ο ένας για τον άλλο κι έλαμπαν από ευτυχία. Επίσης δεν έλειψαν οι τρυφερές αγκαλιές και τα φιλιά, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Ο πρώην τερματοφύλακας και νυν μάνατζερ ποδοσφαιριστών και η σχεδιάστρια κοσμημάτων κάνουν σχέδια για το μέλλον τους σύμφωνα με τη Realnews. Πηγές από το περιβάλλον τους αποκαλύπτουν ότι στις συζητήσεις τους έχει ανοίξει πλέον το θέμα της επισημοποίησης.

Αν και μόνιμος τόπος κατοικίας του Μιχάλη Σηφάκη ήταν το Ηράκλειο Κρήτης, πλέον δραστηριοποιείται περισσότερο στην Αττική, αφού η σύντροφός του μένει και εργάζεται στην Αθήνα. Οι δυο τους προτιμούν τα νότια προάστια, αφού και ο πρώην ποδοσφαιριστής τρέφει μεγάλη λατρεία για τη θάλασσα. Ήδη συγκατοικούν και, όταν οι υποχρεώσεις τον καλούν, ο Μιχάλης Σηφάκης πηγαίνει στην Κρήτη. Άλλωστε το δικό του επάγγελμα είναι πιο ευέλικτο και μπορεί να δουλέψει ακόμη και από απόσταση.

Προς το παρόν οι δυο τους προγραμματίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους και, παρότι δεν κρύβουν τη σχέση τους, φροντίζουν να κρατούν χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική τους ζωή.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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