Αναβάλλεται τελευταία στιγμή ο αγώνας του Μιχάλη Ζαμπίδη με τον Floyd Mayweather jr στο «Battle of the Legends».

Η αναμέτρηση αναμένονταν να πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Telekom Center και να αποτελέσει το μεγάλο μαχητικό γεγονός της χρονιάς.

Ωστόσο όπως ανακοινώθηκε πριν λίγο στην συνέντευξη τύπου το ματς Ζαμπίδης – Mayweather μετατίθεται για τον προσεχή Σεπτέμβριο δίχως συγκεκριμένη ημερομηνία για την ώρα.

Πάντως οι διοργανωτές ανακοίνωσαν πως τα εισιτήρια θα ισχύουν κανονικά για την νέα ημερομηνία που θα οριστεί.

Το προηγούμενο διάστημα οι δυο κορυφαίοι αθλητές είχαν λάβει μέρος σε προωθητικές ενέργειες του αγώνα ενώ πριν από τη συνέντευξη Τύπου επισκέφθηκαν και την τροπαιοθήκη του χώρου όπου θα διεξαγόταν η διοργάνωση.

Ο Floyd Mayweather δήλωσε πως χαίρεται που βρίσκεται στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για μια χώρα με θετικούς ανθρώπους και ιδιαίτερη φιλοξενία. Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Ζαμπίδης υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση και μια σημαντική στιγμή για τον ίδιο.

Δείτε φωτογραφίες από τη συνέντευξη τύπου:

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Ζαμπίδης – Μεϊγουέδερ: Η επίσημη συνέντευξη Τύπου στο Λας Βέγκας και η αντίστροφη μέτρηση για τις 27 Ιουνίου