Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης έγινε πριν από περίπου τρία χρόνια πατέρας για πρώτη φορά, όταν η σύζυγός του, Μαρία-Καρολίνα Ντάσιου έφερε στον κόσμο τις δίδυμες κόρες τους, οι οποίες ολοκλήρωσαν την οικογενειακή ευτυχία τους.

Ο «Iron Mike» και η Μαρία-Καρολίνα έχουν μεγάλη αδυναμία στις κόρες τους και φροντίζουν να περνούν μαζί ποιοτικό χρόνο, δημιουργώντας όμορφες στιγμές γεμάτες αγάπη και γέλιο.

Αυτή τη φορά, ο φωτογραφικός μας φακός εντόπισε το ζευγάρι με τις κόρες του, την ώρα που απολάμβαναν τη βόλτα τους σε παιδική χαρά στη Γλυφάδα.

Δεν είναι λίγες οι φορές εξάλλου, που έχουμε δει τον γνωστό αθλητή του κικ μποξ σε τρυφερές στιγμές με την οικογένειά του.

Πηγή φωτογραφιών: NDP Photo Agency

