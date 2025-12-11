Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του kick boxing, Μιχάλης Ζαμπίδης, απαθανατίστηκε πρόσφατα σε μια χαλαρή βόλτα με τις δίδυμες κόρες του, Σοφία και Αγάπη-Γεωργία, στο κέντρο της Γλυφάδας.

Οι μικρές γεννήθηκαν τον Μάιο του 2022 και είναι καρπός του έρωτα του «Iron Mike» με τη σύζυγό του, Μαρία Καρολίνα Ντάσιου.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στο γυμναστήριο του Ζαμπίδη στη Γλυφάδα, όταν εκείνη εργαζόταν στη reception και η πρώτη τους επίσημη εμφάνιση έγινε σε συναυλία στο θέατρο Βράχων το 2019.

Τον Ιούνιο του 2023 παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο και βάπτισαν τις δίδυμες κόρες τους, ολοκληρώνοντας έτσι μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή για τον πρωταθλητή.

Οι δυο τους έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη οικογένεια και σε κάθε τους ευκαιρία, απολαμβάνουν τον καλό καιρό, με απλές βόλτες, παρέα με τις δίδυμες κόρες τους.

Πηγή: NDP Photo Agency

