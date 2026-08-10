Ο Mike γνωστοποίησε ότι ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, μέσα από μια δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό του Instagram.

Μάλιστα, ο ράπερ ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι ο τραυματισμός του τον αναγκάζει να απέχει για ένα διάστημα από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος που είχα, δεν θα μπορέσω να εργαστώ για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση μου. Ζητώ την κατανόησή σας και σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την υπομονή σας. Θα σας ενημερώσω μόλις είμαι σε θέση να επιστρέψω», είχε γράψει ο Mike.

Ωστόσο, ο Mike δεν έκανε περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές για το τροχαίο ατύχημα που είχε.

Το βράδυ της Κυριακής, 9 Αυγούστου, ο Mike επανήλθε στα social media. Συγκεκριμένα, ανέβασε ένα βίντεο, όπου τον βλέπουμε ξαπλωμένο στον καναπέ του σπιτιού του μαζί με το σκυλάκι του και έχοντας δεμένο το χέρι του.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

govastiletto.gr – Τροχαίο για τον γνωστό ράπερ Mike