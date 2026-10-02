Στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Γιάννης Πλούταρχος, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο. Ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε με θερμά λόγια για τον εκλιπόντα συνάδελφό του, ενώ τοποθετήθηκε και σχετικά με τις κριτικές που δέχτηκαν καλλιτέχνες οι οποίοι δεν προχώρησαν σε ακύρωση των εμφανίσεών τους.

«Τι να σου πω τώρα; Δεν είναι πολύ λυπηρό πράγμα να φεύγει ένας άνθρωπος και ειδικά ένας τόσο αγαπητός συνάδελφος με τόσο όμορφα τραγούδια; Ο κόσμος έδειξε πόσο τον λάτρευε και πόσο τον αγαπούσαμε όλοι μας και τον σεβόμασταν», ανέφερε ο Γιάννης Πλούταρχος.

Όταν ο Αλέξανδρος Ρούτας τον ρώτησε για τα σχόλια που έγιναν για καλλιτέχνες οι οποίοι δεν ακύρωσαν τις εμφανίσεις τους μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής ήταν λιτός στην απάντησή του.

«Αυτά τώρα είναι μικροπρέπειες σε όλα αυτά», απάντησε ο Γιάννης Πλούταρχος.

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