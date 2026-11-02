Έντονη ήταν η τοποθέτηση του Γιώργου Λιάγκα το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, σχετικά με τις σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και τη διαχείριση χρημάτων που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο παρουσιαστής εξέφρασε την απόλυτη αγανάκτησή του για τις καταγγελίες, εξαπολύοντας δριμύ κατηγορώ κατά των εμπλεκομένων. Παράλληλα, προανήγγειλε νέες αποκαλύψεις από την δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη πτυχή της υπόθεσης που αφορά την προσέγγιση γνωστών γυναικών και influencers από το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από την οργάνωση.

«Αυτά που θα αποκαλύψουμε σε λίγη ώρα για τους αλήτες… Γιατί εδώ τώρα θα κάνω και χαρακτηρισμούς κι ας μου κάνει, όταν βρεθεί ελεύθερος ο συγκεκριμένος Πόντιος από την Κατερίνη και μήνυση και αγωγή. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για απατεωνία του τύπου κλέβαμε το κράτος, γιατί στην Pizza Fan, στο φούρνο, αυτοί κλέβανε το κράτος. Θα μου πείτε αυτοί είναι καλοί; Όχι, απατεώνες είναι. Προφανώς είναι απατεώνες. Εδώ μιλάμε για αλήτες. Μιλάμε για ανθρώπους που τι κάνανε;

Εκμεταλλευόντουσαν τον ανθρώπινο πόνο με παιδιά με καρκίνο και τον πόνο των γονιών που τα παιδιά τους πέθαιναν για να μαζεύουν λεφτά και τα λεφτά αυτά τα ξέπλεναν σε στημένα παιχνίδια και σε στοιχηματικές εταιρείες. Εδώ δεν μιλάμε για απατεωνιά, μιλάμε για αλητεία, μιλάμε για απανθρωπιά. Αυτά που σήμερα θα αποκαλύψουμε από αυτή εδώ την εκπομπή πραγματικά θα σας κάνουν να ανατριχιάσετε. Κι εγώ ανατρίχιασα όταν μαζεύαμε σήμερα το δημοσιογραφικό υλικό», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής στάθηκε ιδιαίτερα στις οικογένειες που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εμπιστεύτηκαν ανθρώπους της οργάνωσης, ελπίζοντας ότι θα εξασφαλίσουν την απαραίτητη οικονομική βοήθεια για τη θεραπεία των παιδιών τους.

«Αξίζει τον κόπο όλοι μαζί δημοσιογραφικά αλλά κυρίως ανθρώπινα να ξεφτιλίσουμε… Όχι, όχι, χρησιμοποιώ αυτή την λέξη, να ξεφτιλίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αν είναι άνθρωποι που ντροπιάζουν το ανθρώπινο γένος. Δεν αισθάνομαι ότι εγώ με αυτόν που μοιάζουμε, που είμαστε άνθρωποι, ότι είμαστε το ίδιο πράγμα. Ούτε εσείς. Διότι μιλάμε, είναι ντροπή. Πώς είναι δυνατόν να κοροϊδεύεις τον γονιό και το παιδάκι που πεθαίνει, που έχει λευχαιμία, να μαζεύεις λεφτά στο όνομά του και να μην του δίνεις τα λεφτά, να του δίνεις το ένα δέκατο και τα υπόλοιπα να τα κάνεις ταξίδια, ακριβά αυτοκίνητα, ρολόγια και λούσα».

Η αποκάλυψη για τις διάσημες γυναίκες και τα προσωπικά ραντεβού

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν, ωστόσο, όσα υποστήριξε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας για τον τρόπο με τον οποίο ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής της υπόθεσης προσέγγιζε γνωστές γυναίκες της ελληνικής showbiz. Σύμφωνα με τον παρουσιαστή, ο συγκεκριμένος άνδρας ζητούσε από επώνυμες γυναίκες να στηρίξουν το φιλανθρωπικό του έργο, είτε προσφέροντας χρήματα είτε δημοσιοποιώντας μέσα από τα social media τις εκκλήσεις για βοήθεια. Όπως ισχυρίστηκε, όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις η επικοινωνία δεν περιοριζόταν στον φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς ο ίδιος φέρεται να επιδίωκε και προσωπικές συναντήσεις μαζί τους.

«Και θα μιλήσουμε και για τον πέφτουλα. Ναι, ναι καλά τα λέω. Δεν λέω τίποτα τυχαία να ξέρετε σε αυτή τη ζωή ποτέ. Όταν λέω κάτι στην τηλεόραση, μην βλέπετε το ύφος μου που είναι λίγο ιλαρό, λίγο γλαφυρό. Ποτέ δεν λέω τυχαία τίποτα. Για τον πέφτουλα αλήτη αυτόν, ο οποίος προσέξτε τι έκανε. Πήγαινε σε διάφορες γυναίκες influencer ή διάσημες, τους έλεγε βοήθα στο έργο μου. Αυτές λοιπόν βοηθούσαν με δύο τρόπους είτε έδιναν ένα ποσό είτε μέσω των social media τι κάνανε; Αναπαρήγαγαν την είδηση ότι το τάδε παιδάκι και μάλιστα ζητάγανε φωτογραφίες από το κρεβάτι του πόνου, από το νοσοκομείο, να φαίνεται ότι είναι αντικαρκινικό το θέμα και τα λοιπά ογκολογικό, έτσι; Και μετά, αφού έμπαινε η διάσημη επώνυμη, σε κάποιες από αυτές τα έχω δει με τα μάτια μου, ο κύριος εδώ ο μορφονιός από την Κατερίνη την έπεφτε και ζήταγε ραντεβού. Και σας το ξαναλέω δεν λέω τίποτα τυχαία. Αυτός ο αληταράς. Ας μου κάνει αγωγή».

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