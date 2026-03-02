Σε μια από τις ελάχιστες και άκρως προσεγμένες κοσμικές τους εμφανίσεις, ο Μίλαν Τόμιτς και η σύζυγός του, Έλενα Λιάφου, βρέθηκαν πριν από λίγα 24ωρα στο νυχτερινό κέντρο NOX. Το ζευγάρι, που επιλέγει συνειδητά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φλας των παπαράτσι, απόλαυσε το πρόγραμμα του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ψυχαγωγία και την καλή παρέα.

Ο Μίλαν Τόμιτς, ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με την ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού, παραμένει μια προσωπικότητα που εκπέμπει σεβασμό. Παρά τη λαμπρή καριέρα του στα παρκέ και τη μετέπειτα πορεία του στους πάγκους – με πιο πρόσφατο σταθμό το τεχνικό επιτελείο της Αρμάνι Μιλάνο – ο Μίλαν Τόμιτς πάντα προτιμούσε να «μιλά» μέσα από τη δουλειά του.

Στο πλευρό του, η Έλενα Λιάφου αποτελεί το σταθερό του στήριγμα εδώ και δεκαετίες. Η παρουσία της στο NOX μαγνήτισε τα βλέμματα, καθώς η ίδια διατηρεί μια απαράμιλλη κομψότητα, επιλέγοντας ένα total brown outfit που ταίριαζε απόλυτα με το low-profile ύφος του ζευγαριού.

Όσοι τους είδαν από κοντά έκαναν λόγο για ένα ζευγάρι που εκπέμπει ηρεμία και αμοιβαία εκτίμηση. Παρόλο που ο Μίλαν Τόμιτς βρέθηκε πρόσφατα στην επικαιρότητα, λόγω της έντασης σε αγώνα της Ζαντάρ, η βραδιά στην Αθήνα ήταν η ιδανική ευκαιρία για αποφόρτιση.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

