Η Miley Cyrus αποκάλυψε σε ειδικό αφιέρωμα για τα 20 χρόνια της σειράς «Hannah Montana» ότι είχε σχέση με τον ηθοποιό Dylan Sprouse κατά την περίοδο που συμμετείχαν ταυτόχρονα σε σειρές του Disney Channel.

Η τραγουδίστρια χαρακτήρισε τον Sprouse «τον πιο χαριτωμένο» και θυμήθηκε ότι τον ερωτεύτηκε όταν ο ίδιος και ο δίδυμος αδερφός του, Cody, έπαιζαν στο γνωστό «The Suite Life of Zack and Cody».

«Ο Dylan ήταν ο εφηβικός μου έρωτας. Ο μπαμπάς τους μας πήγαινε για σούσι, και ήταν σαν να λέμε “δύο σε ένα”, κάτι σαν “φέρε και τον αδερφό σου μαζί”», είπε χαρακτηριστικά.

Η Miley Cyrus πρωταγωνίστησε στη σειρά από το 2006 έως το 2011, ενώ οι δίδυμοι Sprouse εμφανίζονταν στο «The Suite Life of Zack and Cody» και στο «The Suite Life on Deck».

Το 2008 συνεργάστηκαν σε ειδικό επεισόδιο τριών μερών με τίτλο «That’s So Suite Life of Hannah Montana», που συνέδεε τις σειρές τους με το «That’s So Raven».

Ο Dylan, που παντρεύτηκε τη μοντέλο Barbara Palvin τον Ιούλιο του 2023, είχε αναφέρει τη σχέση του με τη Σάιρους το 2008 στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες πέρα από το ότι είχαν βγει ραντεβού.

Miley Cyrus confirms in the #HannahMontana 20th anniversary special that she dated “The Suite Life of Zack & Cody” star Dylan Sprouse as a teen.

"Dylan was my crush. Their dad would take us to sushi. And it was a two-for-one. Bring the brother!"

