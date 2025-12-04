Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε τη Miley Cyrus, όταν ο σύντροφός της, Max Morando, της ζήτησε να τον παντρευτεί.

Το ζευγάρι έκανε την εμφάνισή του στην πρεμιέρα της ταινίας Avatar: Fire and Ash στο Λος Άντζελες, όπου η τραγουδίστρια τράβηξε όλα τα βλέμματα με το λαμπερό διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνα της.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Good Morning America, η 33χρονη σταρ περιέγραψε τη στιγμή που ο 27χρονος ντράμερ γονάτισε μπροστά της κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στην Ασία.

Η Miley παραδέχτηκε ότι ήταν εντελώς απρόσμενη η πρόταση, λέγοντας πως σπάνια εκπλήσσεται, αλλά εκείνη τη στιγμή ένιωσε πραγματικά έκπληξη και συγκίνηση.

Η ίδια τόνισε ότι ο Max είχε επιλέξει για εκείνη ένα μοναδικό δαχτυλίδι Jacquie Aiche, φτιαγμένο με διαμάντια και χρυσό 14 καρατίων.

Παράλληλα, υπογράμμισε πόσο σημαντική ήταν η σχέση του στη ζωή της και πώς την έχει βοηθήσει να εξελιχθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

«Όλοι θέλουμε να ονειρευόμαστε μεγάλα και να έχουμε στο πλευρό μας κάποιον που μας ενθαρρύνει να τα πραγματοποιήσουμε», πρόσθεσε η Miley Cyrus, εξηγώντας πώς η προσωπική της ζωή και η καριέρα της φαίνεται να συμπλέκονται αρμονικά, ειδικά με την κυκλοφορία της νέας ταινίας.