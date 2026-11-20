Η Miley Cyrus ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύντροφό της, Maxx Morando, αυτό το Σαββατοκύριακο, στη Νότια Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, το ζευγάρι έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες, κρατώντας ωστόσο όλες τις λεπτομέρειες του γάμου μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι πληροφορίες για τον γάμο

Πηγές που γνωρίζουν άμεσα τα σχέδια του ζευγαριού ανέφεραν στο TMZ ότι η τραγουδίστρια και ο μουσικός πρόκειται να παντρευτούν στη Νότια Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την τοποθεσία ή τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η τελετή.

Τον περασμένο μήνα, πάντως, η Miley Cyrus είχε ανεβάσει τον αγαπημένο της στη σκηνή του Hollywood Bowl. Οι δυο τους ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι τους «Let’s Get Married», μια στιγμή που αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία, ενόψει του επικείμενου γάμου τους.

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Ο αρραβώνας και η πρόταση γάμου

Η Miley Cyrus και ο Maxx Morando αρραβωνιάστηκαν την περασμένη χρονιά. Η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει ότι η πρόταση γάμου την αιφνιδίασε, καθώς δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Good Morning America» στις 3 Δεκεμβρίου, είχε περιγράψει τη στιγμή που ο μουσικός γονάτισε και της ζήτησε να τον παντρευτεί, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού της στην Ασία.

«Δεν είναι εύκολο να με εκπλήξεις, γιατί μου αρέσει να ελέγχω κάθε κατάσταση και είχα παραδοθεί ολοκληρωτικά», είχε αναφέρει, συμπληρώνοντας: «Και σας λέω, ήμουν τόσο, τόσο, τόσο έκπληκτη».

Ο δεύτερος γάμος για τη Miley Cyrus

Για τη Miley Cyrus αυτός θα είναι ο δεύτερος γάμος. Το 2018 είχε παντρευτεί τον ηθοποιό Liam Hemsworth, ωστόσο ο γάμος τους δεν κράτησε ούτε έναν χρόνο, καθώς η σχέση τους έφτασε στο τέλος της πριν από τη συμπλήρωση της πρώτης επετείου τους.

❤️💍 EXCLUSIVE: Miley Cyrus is getting married this weekend to her fiancé Maxx Morando https://t.co/9W9gSV7Ck5 — TMZ (@TMZ) November 19, 2026

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