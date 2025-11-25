Τα 33 της χρόνια γιόρτασε η Miley Cyrus και με αφορμή τη σημαντική αυτή μέρα, αποφάσισε να μοιραστεί με τους θαυμαστές της όχι μόνο εικόνες, αλλά και λίγη από τη διάθεσή της.

Η τραγουδίστρια, που τα τελευταία χρόνια δείχνει πιο ώριμη και συνειδητοποιημένη από ποτέ, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με την εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων της.

«Τα 33 μου ήδη λάμπουν χάρη στη ζεστασιά των γλυκών ευχών σας για τα γενέθλιά μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, ευχαριστώντας όσους της έστειλαν μηνύματα αγάπης.

Στη συνέχεια αποκάλυψε τι εύχεται για τη νέα χρονιά της ζωής της και δεν είχε καμία σχέση με δόξα ή επαγγελματικές επιτυχίες.

«Το μόνο που θέλω φέτος είναι περισσότερα γέλια με τους ανθρώπους που μου χαρίζουν τις μικρές ρυτίδες χαμόγελου που αρχίζουν να εμφανίζονται. Σας αγαπώ όλους», πρόσθεσε, δείχνοντας πως πλέον δίνει μεγαλύτερη αξία στις απλές, αληθινές στιγμές με τους δικούς της ανθρώπους.

Η Miley, που συχνά χρησιμοποιεί τα social media για να μοιράζεται σκέψεις και προσωπικά της μηνύματα, φαίνεται πως φέτος επέλεξε να σβήσει τα κεράκια της με διάθεση ευγνωμοσύνης, χιούμορ και μια ξεκάθαρη ανάγκη για περισσότερη χαρά και λιγότερο άγχος στη ζωή της.

