Το ύστατο χαίρε στην Ειρήνη Μαρινάκη απηύθυναν το πρωί της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς. Σε κλίμα έντονης συγκίνησης, η οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη, μαζί με εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής, επιχειρηματικής και αθλητικής ζωής του τόπου, αποχαιρέτησαν τη μητέρα του προέδρου του Ολυμπιακού.

Ο ναός κατακλύστηκε από στεφάνια, τιμώντας τη μνήμη της εκλιπούσας που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα.

Λίγες ώρες μετά το τελευταίο αντίο, ο Μιλτιάδης Μαρινάκης, γιος του Βαγγέλη Μαρινάκη, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση. Χωρίς πολλά λόγια, επέλεξε να μοιραστεί μια προσωπική στιγμή, τιμώντας τη μνήμη της γιαγιάς του με έναν τρόπο λιτό αλλά γεμάτο νόημα.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια, στην οποία ποζάρει δίπλα στη γιαγιά του. Το στιγμιότυπο συνόδευσε με τη φράση: «Μέχρι να συναντηθούμε ξανά».

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η δεύτερη αφιέρωση που της κάνει, καθώς τα ξημερώματα της Τρίτης έγραψε: «Forever loved, never forgotten. Rest In peace, Grandma. (Για πάντα αγαπημένη, δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αναπαύσου εν ειρήνη, γιαγιά). Καλές αιώνιες θάλασσες, γιαγιά μου. Θα ζεις πάντα στις καρδιές μας. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά», ανεβάζοντας φωτογραφία από παλαιότερο παιδικό πάρτι.

