Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στη νέα γενιά των διαδόχων ισχυρών επιχειρηματικών οικογενειών παγκοσμίως συγκαταλέγεται ο Μιλτιάδης Μαρινάκης, σύμφωνα με εκτενές αφιέρωμα των Financial Times.

Με τίτλο «Heirs apparent: meet the billionaire scions fighting to escape the family shadow», η βρετανική εφημερίδα παρουσιάζει τη νέα γενιά κληρονόμων που καλείται να διαχειριστεί επιχειρηματικές αυτοκρατορίες δισεκατομμυρίων, αναζητώντας παράλληλα τη δική της επαγγελματική ταυτότητα.

Στο δημοσίευμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον 27χρονο γιο του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος, σύμφωνα με τους Financial Times, αναλαμβάνει ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας.

Ο αυξανόμενος ρόλος στις επιχειρήσεις

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Μιλτιάδης Μαρινάκης συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία της Nottingham Forest, ενώ παράλληλα αποκτά περισσότερες αρμοδιότητες στον ναυτιλιακό όμιλο Capital Maritime, έχοντας συμβάλει και στην πρόσφατη δημόσια εγγραφή του ομίλου.

Παράλληλα, οι Financial Times αναφέρονται και στις προσωπικές επιχειρηματικές του πρωτοβουλίες, σημειώνοντας τη δραστηριοποίησή του στους τομείς του real estate, των μεταφορών και της τεχνολογίας, καθώς και τη συμμετοχή του στη δημιουργία της ελληνικής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Shopflix.

Η μεγαλύτερη μεταβίβαση πλούτου στην ιστορία

Το αφιέρωμα των Financial Times υπογραμμίζει ότι τις επόμενες δεκαετίες αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη μεταβίβαση περιουσίας στη σύγχρονη οικονομική ιστορία, με περισσότερα από 60 τρισ. δολάρια να εκτιμάται ότι θα αλλάξουν χέρια μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες έως το 2048.

Ποιοι άλλοι περιλαμβάνονται στη λίστα

Στη λίστα της βρετανικής εφημερίδας περιλαμβάνονται επίσης:

Zach Dell , γιος του ιδρυτή της Dell, Michael Dell.

, γιος του ιδρυτή της Dell, Michael Dell. Οι Halima, Fatima και Mariya Dangote , κόρες του επιχειρηματία Aliko Dangote.

, κόρες του επιχειρηματία Aliko Dangote. Parth Jindal , μέλος της ινδικής επιχειρηματικής οικογένειας Jindal.

, μέλος της ινδικής επιχειρηματικής οικογένειας Jindal. Mario Ho , γιος του μεγιστάνα των καζίνο Stanley Ho.

, γιος του μεγιστάνα των καζίνο Stanley Ho. Thlopie Motsepe , εκπρόσωπος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας της Νότιας Αφρικής.

, εκπρόσωπος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας της Νότιας Αφρικής. Felipe Morenés Botín και Julia Puig Cabané, που δραστηριοποιούνται στους τομείς των επενδύσεων και της τεχνητής νοημοσύνης στην Ισπανία.

Η παρουσία του Μιλτιάδη Μαρινάκη στη λίστα επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση της νέας γενιάς επιχειρηματιών που καλούνται να διαμορφώσουν το μέλλον μεγάλων οικογενειακών ομίλων, συνδυάζοντας την επιχειρηματική παράδοση με σύγχρονες επενδυτικές πρωτοβουλίες.