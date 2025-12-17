Θλίψη στην οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη, αφού η πολυαγαπημένη μητέρα του, Ειρήνη Μαρινάκη έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 15/12 στην οικία της.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, σήμερα, Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.

Τα ξημερώματα της Τρίτης 16/12, ο γιος του προέδρου της Alter Ego Media, Μιλτιάδης Μαρινάκης δημοσίευσε στο Instagram ένα συγκινητικό μήνυμα και μια οικογενειακή φωτογραφία.

Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης έγραψε: «Forever loved, never forgotten. Rest In peace, Grandma. (Για πάντα αγαπημένη, δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αναπαύσου εν ειρήνη, γιαγιά)

Καλές αιώνιες θάλασσες, γιαγιά μου. Θα ζεις πάντα στις καρδιές μας. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά».

«Η οικογένεια της Alter Ego Media εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά της για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη, μητέρας του ιδρυτή του Ομίλου κ. Βαγγέλη Μαρινάκη και συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη. Η σκέψη όλων μας είναι κοντά στους συγγενείς και τους οικείους της» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

