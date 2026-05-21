Ο Μίλτος Καρατζάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και περιέγραψε την σοβαρή περιπέτεια που είχε με την υγεία του, αποκαλύπτοντας ότι ήταν σε κώμα για περισσότερο από έναν μήνα, με τα παιδιά του να ανησυχούν τότε για τα χειρότερα.

Ο μουσικός παραγωγός ανέφερε ότι όλα ξεκίνησαν από μία σοβαρή ουρολοίμωξη που τον οδήγησε στη ΜΕΘ για 13 ημέρες.

Μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε το 2024 τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, ο Μίλτος Καρατζάς εξήγησε πως σήμερα είναι καλά στην υγεία του. Όπως είπε: «Μετά από μια αρκετά μεγάλη περιπέτεια με την υγεία μου, είμαι πολύ καλά ευτυχώς. Είχα πάθει μια πολύ μεγάλη ουρολοίμωξη, η οποία με έριξε στο κρεβάτι πάρα πολύ άσχημα και ήμουν 13 μέρες διασωληνωμένος και άλλες πέντε εβδομάδες σε κώμα. Τα παιδιά μου φοβήθηκαν ότι θα με χάσουν. Ευτυχώς συνήλθα και τώρα είμαι μια χαρά».

Στη συνέχεια, ο μουσικός παραγωγός περιέγραψε τη στιγμή που ο γιος του τον βρήκε λιπόθυμο μέσα στο σπίτι, λίγο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο: «Παραμονή Χριστουγέννων του 2024 μπαίνει ο γιος μου στο σπίτι και με βλέπει λιπόθυμο στο πάτωμα. Με πήραν, με πήγαν στο νοσοκομείο και ακολούθησαν τα υπόλοιπα».

