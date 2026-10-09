Ο Μίλτος Καρατζάς ήταν καλεσμένος, το πρωί της Παρασκευής 9/10, στην εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και Πάλι».

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη δημόσια αντιπαράθεση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση, ο μουσικός παραγωγός κλήθηκε να σχολιάσει όσα έχουν διαδραματιστεί, εκφράζοντας τη δική του άποψη για το θέμα.

«Καταρχάς η εταιρεία που έχουν κάνει τώρα η Άννα μαζί με την κυρία Κούστα είναι καινούργια εταιρεία, που σημαίνει ότι δεν είναι πανέτοιμοι να έχουν μια σαφή εικόνα για το τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει μια συναυλία οικονομικά. Μπορεί βέβαια και στην καλή σχέση που έχει η Άννα Βίσση με την οικογένεια Κούστα, να είπαν πάμε να το κάνουμε και ας μπούμε και μέσα, αλλά τουλάχιστον να κάνουμε κάτι super. Το super όσον αφορά τις εντυπώσεις πέτυχε απόλυτα», είπε αρχικά ο Μίλτος Καρατζάς.

Και συμπλήρωσε: «Όμως, εγώ βλέπω και την άποψη του Νίκου Καρβέλα, ότι αντί να δώσετε βάρος πάνω στον τραγουδιστή, δώσατε βάρος σε θέματα που ήταν για να εντυπωσιάσουν τον κόσμο. Είναι μια κατάσταση περίεργη».

«Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχει στο νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα τη δυνατότητα του κάθε συνθέτη στιχουργού να πει “εσύ δεν θα ξαναπείς τα τραγούδια μου”. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο», κατέληξε ο Μίλτος Καρατζάς.

govastiletto.gr – Μίλτος Καρατζάς: «Έμεινα 13 μέρες διασωληνωμένος και 5 εβδομάδες σε κώμα»