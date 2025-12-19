Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά φιλοξενήθηκαν ο έμπειρος δισκογραφικός παράγοντας Μίλτος Καρατζάς και ο στιχουργός Νίκος Γρίτσης, σχολιάζοντας τη δικαστική μάχη που ξέσπασε ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και τον 22χρονο Στέφανο Παπαδόπουλο. Ενώ ο νεαρός τραγουδιστής προχώρησε σε μήνυση για ασελγείς πράξεις κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, το περιβάλλον του δημοφιλούς καλλιτέχνη αντεπιτίθεται, κάνοντας λόγο για μια ενορχηστρωμένη απόπειρα εκβίασης από επιχειρηματικά συμφέροντα

Πιο συγκεκριμένα, ο Μίλτος Καρατζάς χαρακτήρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη ένα άτακτο παιδί που φλερτάρει με αγόρια και κορίτσια, αλλά όπως είπε, δεν πιστεύει ότι θα έκανε ποτέ κάτι χοντρό σε κανέναν.

«Απ΄ό,τι γνωρίζω εγώ με τις γνωριμίες που έχω, ο Μαζωνάκης είναι ένα λίγο άτακτο παιδί και φλερτάρει από εδώ και από εκεί με αγόρια και με κορίτσια. Δε νομίζω ότι πήγε ποτέ να του την πέσει χοντρά όπως υποστηρίζει ο πιτσιρικάς. Σας λέω πράγματα που γνωρίζω καλά από μέσα. Παρέα έχω κάνει μαζί του. Επειδή τον ξέρω σαν άνθρωπο πώς νιώθει, δε μπορώ να πιστέψω ότι πήγε να κάνει κάτι με το ζόρι. Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, έχοντας δυο κόντρες, μια με την οικογένειά του και άλλη μια κόντρα με τον πρώην επιχειρηματία του» είπε ο Μίλτος Καρατζάς.

Από τη δική του πλευρά, ο Νίκος Γρίτσης ανέφερε για τον Γιώργο Μαζωνάκη ότι είναι ένας ευαίσθητος και δοτικός άνθρωπος που ποτέ δεν του είχε δείξει σημάδια βιαιότητας.

«Με τον Γιώργο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, από το 2007. Η συνεργασία και η φιλία μας νομίζω ήταν ενδιαφέρουσα. Είναι ένας άνθρωπος δοτικός, ευαίσθητος, φιλάνθρωπος. Όπως όλοι οι άνθρωποι έχει κι αυτός τις εξάρσεις του αλλά εμένα δε μου είχε βγάλει κάτι βίαιο ή παρεξηγήσιμο. Το ζήτημα είναι να μάθουμε πραγματικά στοιχεία και να επιληφθεί η δικαιοσύνη στο βαθμό που μπορεί. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για πλημμεληματικές πράξεις που άπτονται σε ένα φλερτ στη δουλειά. Πρέπει όλα αυτά να εξεταστούν» είπε.

