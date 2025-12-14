Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Αρτσίτα και την εκπομπή “Ραντεβού το ΣΚ”, ο Μίλτος Καρατζάς έκανε αναδρομή στην 50χρονη πορεία του στη δισκογραφία. Ο έμπειρος μάνατζερ τοποθετήθηκε για το φαινόμενο της Eurovision, ενώ μοιράστηκε το σχόλιό του για κορυφαίους καλλιτέχνες όπως ο Νότης Σφακιανάκης, ο Νίκος Οικονομόπουλος, η Έλενα Παπαρίζου και ο αείμνηστος Παντελής Παντελίδης.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί εδώ και τόσα χρόνια συμμετέχει το Ισραήλ. Παλιά στη Eurovision μας ένοιαζαν μόνο τα τραγούδια, πλέον βλέπουμε ότι παίζει και πολιτικό ρόλο», είπε αρχικά ο Μίλτος Καρατζάς.

Ο Μίλτος Καρατζάς είπε στη συνέχεια: «Δεν με παραξένεψε η δήλωση του Νίκου Οικονομόπουλου ότι είναι παραδομένος στον Χριστό. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ιδιομορφίες. Ο Νότης Σφακιανάκης ξέφυγε από τις κόκκινες γραμμές, έχασε κόσμο για τις πολιτικές του θέσεις που υποστήριξε και γκρέμισε τον πύργο που είχε στήσει».

Ο Μίλτος Καρατζάς ανέφερε επίσης: «Δεν θεωρώ σπουδαίο καλλιτέχνη τον Παντελή Παντελίδη, αλλά μπράβο του που κατάφερε να γίνει γνωστός χωρίς βοήθεια. Η Μαρινέλλα δίνει μεγάλη μάχη, αλλά το παράκανε με το να μην παίρνει σοβαρά την ηλικία της».

Κλείνοντας, η Μίλτος Καρατζάς είπε: «Η Έλενα Παπαρίζου είναι καλή τραγουδίστρια, αλλά έχει μείνει στάσιμη, ο κόσμος πια την ξέρει από το Voice. Η Άννα Βίσση, ενώ είναι η πιο δημοφιλής Ελληνίδα τραγουδίστρια, δεν είναι καβαλημένη».

