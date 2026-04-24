Ο Μίλτος Μητσιάς μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τον πατέρα του, Μανώλη Μητσιά, αποκαλύπτοντας μια καθοριστική συζήτηση που είχαν όταν του ανακοίνωσε ότι σκεφτόταν να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι.

Όπως περιέγραψε, η αντίδραση του σπουδαίου ερμηνευτή ήταν άμεση και ξεκάθαρη, θέτοντάς του ένα δύσκολο, αλλά ρεαλιστικό δίλημμα: αν είναι έτοιμος να συγκριθεί μαζί του, γνωρίζοντας πως οι απαιτήσεις θα είναι πολύ υψηλές.

Παρότι τότε του φάνηκε σκληρό, σήμερα αναγνωρίζει πως ο πατέρας του είχε δίκιο και τον προσγείωσε.

Παρόλα αυτά, δεν εγκατέλειψε ποτέ τη μουσική. Συνέχισε να γράφει και να ασχολείται δημιουργικά, αν και όπως είπε, ο πατέρας του τον κρατούσε σε μια πιο συγκρατημένη στάση, ώστε να παραμείνει προσγειωμένος.

Κάποια στιγμή, μάλιστα, ένιωσε την ανάγκη να κάνει το δικό του βήμα και να πιστέψει περισσότερο στο υλικό του.

Μιλώντας για τη σχέση τους, τόνισε πως είναι ιδιαίτερα δεμένοι, χωρίς έντονες συγκρούσεις, ενώ χαρακτήρισε τον πατέρα του υποστηρικτικό, έστω κι αν δεν εκφράζεται πάντα με λόγια. Αναφορά έκανε και στη μητέρα του, η οποία είχε επίσης πορεία στο τραγούδι πριν επιλέξει να αφοσιωθεί στην οικογένεια.

Στο τέλος της συνέντευξης, εμφανώς συγκινημένος, έστειλε ένα προσωπικό μήνυμα αγάπης και θαυμασμού προς τον πατέρα του, τονίζοντας πόσο σημαντικό πρότυπο αποτελεί για εκείνον.

