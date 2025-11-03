Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Μίλτος Πασχαλίδης απαθανατίστηκε στο Θέατρο Βεάκη σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του Ανθή Πασιά.

Το ζευγάρι σε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά του παρακολούθησε την παράσταση «Δον Ζουάν».

Ο μουσικός πόζαρε στον φωτογραφικό φακό μαζί με τη σύντροφό του Ανθή με την οποία το 2020 απέκτησαν μία κόρη. Το ζευγάρι κρατά πάντα χαμηλούς τόνους και κάνουν σπάνιες εμφανίσεις μαζί.

Αν και ο Μίλτος Πασχαλίδης έχει επιλέξει να κρατάει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το 2023 μιλώντας στην εκπομπή «Μπαμπά – δες» και τον Τάσο Ιορδανίδη είχε αναφερθεί στον σπουδαιότερο ρόλο της ζωής του, αυτό του μπαμπά.

«Ήθελα να γίνω πατέρας κάποια στιγμή. Πριν αποκτήσω όμως την πρώτη κόρη μου, ήμουν “Ηρώδης”» είχε δηλώσει αρχικά για να προσθέσει: «Ήθελα να τα εξαφανίσω, με ενοχλούσαν. Όταν γεννήθηκε η Ευγενία, τα αγάπησα όλα. Έγινα το άλλο άκρο. Εκεί που με εκνεύριζα, εκεί που ανεχόμουν των φίλων μου, μπορούσα να γίνω babysitter. Αυτό έγινε μέσα σε μία εβδομάδα. Όταν γεννήθηκε η Ευγενία μου πήρε κάνα εξάμηνο να συνηθίσω ότι θα την έχω για πάντα».

Μίλτος Πασχαλίδης-Πάνος Βλάχος-Οδυσσέας Ιωάννου

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Μίλτος Πασχαλίδης: «Ο Θάνος Μικρούτσικος με καταδίωκε για να φάω»