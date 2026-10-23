Σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ντέμη Νικολαΐδη στην εκπομπή «Face Off», ο Μίλτος Τεντόγλου μίλησε για την προσωπική του ζωή και την καθημερινότητα μακριά από τον στίβο.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους αναφέρθηκε στις συνήθειες που τον αποσυμφορίζουν, ξεχωρίζοντας την αγάπη του για τα video games. Παράλληλα, περιέγραψε με διάθεση χιούμορ τη σχέση του με την Πηνελόπη Γκιώνη, αποκαλύπτοντας πως η σύντροφός του δεν φαίνεται να ενθουσιάζεται ιδιαίτερα με το συγκεκριμένο του χόμπι.

«Με κάνει χαρούμενο και περνώ πολύ καλά με το να παίζω video games. Στην Πηνελόπη δεν αρέσει που παίζω. Σε ποιον αρέσει αυτό το πράγμα; Με βρίζει. Να πω κάτι προς υπεράσπισή μου; Της λέω συνέχεια να παίξουμε μαζί», είπε ο Μίλτος Τεντόγλου.

Μιλώντας για όσα απολαμβάνει στην καθημερινότητά του, πρόσθεσε: «Προτιμώ να είμαι χαρούμενος και να φάω το γλυκάκι μου και να πιω ό,τι θέλω, παρά να το κάνω με το ζόρι».

Δείτε το βίντεο

Η αναφορά στην Πηνελόπη Γκιώνη ήταν μία από τις λίγες φορές που ο Έλληνας πρωταθλητής μοιράστηκε μια λεπτομέρεια από την προσωπική τους ζωή. Οι δυο τους κρατούν χαμηλούς τόνους, με τις κοινές αναρτήσεις και τις εμφανίσεις τους εκτός σταδίων να είναι περιορισμένες.

Η Πηνελόπη Γκιώνη είναι αθλητική δημοσιογράφος με αντικείμενο τον στίβο και έχει σπουδάσει Δημοσιογραφία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η επαγγελματική της δραστηριότητα την οδηγεί συχνά στις μεγάλες διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει και ο σύντροφός της.

govastiletto.gr-Μίλτος Τεντόγλου: Η αυθόρμητη αντίδραση όταν ξέχασε το χρυσό μετάλλιο