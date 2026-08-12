Για ακόμη μία φορά, ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία στον ευρωπαϊκό στίβο, χαρίζοντας παράλληλα μια από τις πιο αυθόρμητες και χιουμοριστικές στιγμές της βραδιάς, λίγη ώρα μετά τη μεγάλη του επιτυχία.

Το βράδυ της Τρίτης 11 Αυγούστου, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, ανεβαίνοντας για τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης.

Με άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του, εξασφάλισε την πρώτη θέση και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατακτά τέσσερα χρυσά μετάλλια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Μετά την ολοκλήρωση του τελικού, ο 28χρονος Ολυμπιονίκης μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ για τον αγώνα και την απόδοσή του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ωστόσο, συνειδητοποίησε πως δεν είχε πλέον μαζί του το χρυσό μετάλλιο που του είχαν παραδώσει οι διοργανωτές.

Μόλις κατάλαβε τι είχε συμβεί, αντέδρασε με τον χαρακτηριστικό αυθορμητισμό του, πιάνοντας το κεφάλι του και σπεύδοντας να διορθώσει την κατάσταση.

«Μας το έδωσαν το μετάλλιο, αλλά το παράτησα εκεί, έκανα μαλ… Παιδιά, το έβγαλα και το παράτησα εκεί. Πάω να τους το πω, sorry», ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν φύγει για να βρει το χρυσό μετάλλιό του.

Govastiletto.gr – Ο Μίλτος Τεντόγλου εξομολογείται: «Ήξερα ότι θα γίνω καλός σε κάτι, αλλά δεν το περίμενα έτσι»