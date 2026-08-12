Στον αγαπημένο της Θεολόγο απολαμβάνει αυτές τις ημέρες τις καλοκαιρινές της διακοπές η Μιμή Ντενίση, έχοντας αφήσει για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η γνωστή ηθοποιός και θεατρική δημιουργός βρίσκεται στο εξοχικό της, έναν τόπο που έχει συνδέσει εδώ και χρόνια με την ξεκούραση, την οικογένεια και τις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές.

Αυτή τη φορά, μάλιστα, δεν είναι μόνη, καθώς περνά τις ημέρες των διακοπών της μαζί με την κόρη της, Μαριτίνα, αλλά και αγαπημένους φίλους.

Η Μιμή Ντενίση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την παραμονή της στον Θεολόγο, αποκαλύπτοντας στιγμιότυπα από τις χαλαρές ημέρες που περνά με την παρέα της.

«Διακοπές με οικογένεια και φίλους. Μέρος πρώτο Θεολόγος», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, δίνοντας μια μικρή γεύση από το φετινό καλοκαίρι της και αφήνοντας να εννοηθεί πως θα ακολουθήσουν και άλλα στιγμιότυπα από τις διακοπές της.

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