Η Μιμή Ντενίση βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου και μίλησε για την πορεία της, τη σχέση της με τον χρόνο αλλά και τη συνεργασία της με διάφορους συντελεστές.

Αναφερόμενη στην εμφάνισή της, σημείωσε: «Στην Αθήνα είμαι τόσο ατσαλάκωτη, όπως στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Στον Θεολόγο όχι», αναφερόμενη στις διακοπές της στο σπίτι της εκεί.

Στη συνέχεια, μοιράστηκε μια αστεία ιστορία από την καθημερινότητά της: «Είχαμε έναν κηπουρό γιατί έχουμε μεγάλο κήπο. Κάθε μέρα με έβλεπε αχτένιστη, με βερμούδα, χάλια. Μετά από ένα μήνα, όταν με γνώρισε καλύτερα, μου λέει: “Κυρία Μιμή, δεν θα ντυθείτε καλύτερα όπως στο περιοδικό;” Του απάντησα: “Όχι, δεν θα με δεις έτσι εδώ”».

Η Ντενίση συνέχισε περιγράφοντας ένα περιστατικό με το αυτοκίνητο του κηπουρού: «Η μία πόρτα του δεν υπήρχε και η άλλη ήταν δεμένη με σκοινί. Ήθελα να πάω στο χωριό να πάρω κάτι και μπήκα από την πλευρά που δεν είχε πόρτα. Με βλέπει η μαμά μου και μου λέει: “Καλά, δεν ντρέπεσαι; Είσαι η Μιμή Ντενίση και πας έτσι στο χωριό;” Της απάντησα ότι αυτό που κάνω έχει πολύ στυλ».

Όταν ο Φάνης Λαμπρόπουλος τη ρώτησε για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και την Κατερίνα Γερονικολού, η Μιμή Ντενίση δήλωσε: «Πιστεύω ότι ο γάμος τους θα γίνει κάποια στιγμή. Δημοσίως έχουμε πει πολλά κατά καιρούς, αλλά πολλά δεν έχουν συμβεί», δήλωσε με αισιοδοξία για το μέλλον του ζευγαριού.

Govastiletto.gr – «Είναι η πρώτη φορά που το λέω!»: Ο Σωτήρης Πολύζος για το διαζύγιό του από την Μιμή Ντενίση