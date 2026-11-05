Μιμή Ντενίση: Η προπόνηση που ακολουθεί στα 73 της για να διατηρείται σε φόρμα

Η Μιμή Ντενίση αποκάλυψε τις συνήθειες που ακολουθεί στην καθημερινότητά της για να διατηρείται σε φόρμα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διατροφή και τη σωματική άσκηση.

Η Μιμή Ντενίση αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο κομψές παρουσίες του ελληνικού θεάτρου. Στα 73 της χρόνια, η γνωστή ηθοποιός και θεατρική παραγωγός εξακολουθεί να διατηρεί μια δραστήρια καθημερινότητα, φροντίζοντας παράλληλα τη φυσική της κατάσταση.

Παρά το απαιτητικό επαγγελματικό της πρόγραμμα, η ίδια βρίσκει χρόνο για γυμναστική, ενώ προσέχει και τη διατροφή της. Όπως αποκάλυψε πρόσφατα, δεν ακολουθεί κάποια ιδιαίτερα περίπλοκη ρουτίνα, αλλά επιλέγει διαφορετικές μορφές άσκησης που τη βοηθούν να παραμένει ενεργή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», η Μιμή Ντενίση αναφέρθηκε στις συνήθειες που έχει εντάξει στη ζωή της, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι προτιμά τη γυμναστική με βάρη.

«Εννοείται ότι προσέχω τη διατροφή μου. Κάνω γυμναστική δύο φορές την εβδομάδα, πιο πολύ βάρη, κάποιες φορές κάνω pilates και κοιτάζω να περπατάω στο πάρκο, είτε να κάνω διάδρομο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γυμναστική που επιλέγει η Μιμή Ντενίση

Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις της, η προπόνηση με βάρη έχει σημαντική θέση στο πρόγραμμά της. Πρόκειται για μια μορφή άσκησης που δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους νεότερους, καθώς η μυϊκή ενδυνάμωση είναι ιδιαίτερα σημαντική όσο μεγαλώνουμε.

Η προπόνηση με αντιστάσεις συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και της δύναμης, ενώ μπορεί να βοηθήσει στη λειτουργικότητα και την αυτονομία στην καθημερινή ζωή.

Παράλληλα, η Μιμή Ντενίση επιλέγει περιστασιακά το pilates, μια μορφή άσκησης που δίνει έμφαση στον έλεγχο των κινήσεων, την ενδυνάμωση του κορμού και την ευλυγισία.

Από το πρόγραμμά της δεν λείπει ούτε το περπάτημα, είτε σε εξωτερικούς χώρους, όπως το πάρκο, είτε στον διάδρομο του γυμναστηρίου. Πρόκειται για μια απλή δραστηριότητα που μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινότητα και προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία.

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