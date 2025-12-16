Με την αριστοκρατική της αισθητική και το αλάνθαστο στυλ της, η Μιμή Ντενίση κατάφερε για ακόμη μία φορά να ξεχωρίσει στους δρόμους της γιορτινής Αθήνας.

Η αγαπημένη ηθοποιός και δημιουργός απαθανατίστηκε σε χαλαρή βόλτα στο κέντρο της πόλης, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολές για να εντυπωσιάσει.

Η εμφάνισή της κινήθηκε σε γήινους τόνους, με το καφέ να πρωταγωνιστεί στο σύνολο, ενώ το μαύρο παλτό που επέλεξε ολοκλήρωσε ιδανικά το outfit, χαρίζοντας μια διαχρονική και σοφιστικέ πινελιά.

Το look της, προσεγμένο αλλά ανεπιτήδευτο, ταίριαξε απόλυτα με τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της πόλης, αποπνέοντας ηρεμία και κλασική φινέτσα.

Πέρα όμως από τις στιλιστικές της επιλογές, η Μιμή Ντενίση διανύει και μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο. Από τις αρχές Νοεμβρίου συμμετέχει στα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ «Η Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», ένα έργο που αναμένεται να παρουσιαστεί στο κοινό το 2026 και εστιάζει σε μια διαφορετική, ανθρώπινη ματιά γύρω από την ιστορία των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Πηγή: NDP Photo Agency

