Η Μιμή Ντενίση αποχαιρέτησε με συγκίνηση τη Μαρινέλλα, τιμώντας τόσο τη μοναδική της φωνή, όσο και τη ζεστή της καρδιά.

Η σπουδαία ηθοποιός και συγγραφέας μοιράστηκε τη θλίψη και την αγάπη της μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Στην ανάρτησή της, η Μιμή Ντενίση αναφέρθηκε στη χαρά και το μεγαλείο που εξέπεμπε η Μαρινέλλα στη σκηνή, αλλά και στην τρυφερότητα με την οποία αγκάλιαζε όλους γύρω της, ακόμα και το παιδί της ηθοποιού.

Θυμήθηκε τις κοινές τους στιγμές μετά τις παραστάσεις, υπογραμμίζοντας την ανιδιοτελή αγάπη και την αφοσίωσή της στη μουσική και στους ανθρώπους που αγαπούσε.

Η Μιμή Ντενίση έκλεισε το μήνυμά της με μια συγκινητική ευχή: «Καλό ταξίδι αγαπημένη μου. Μεγάλη φωνή, μεγάλη καρδιά… Θα τραγουδάς με τους αγγέλους πια».

