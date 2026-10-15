Για την επαγγελματική της πορεία, την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Λάκη Λαζόπουλο μίλησε η Μιμή Ντενίση, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Τίνα Μεσσαροπούλου για την εκπομπή «Happy Day».

Τα νέα επαγγελματικά σχέδια και η προσωπική ζωή

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη κάστινγκ για τη νέα της δουλειά με τίτλο «Madre», στο οποίο, όπως είπε, συμμετείχαν 5.000 άτομα, ενώ αρχικά αναζητούσε 500. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διεθνή απήχηση της ταινίας «Σμύρνη μου αγαπημένη», η οποία την έφερε σε επαφή με τον ΟΗΕ.

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή, εξομολογήθηκε ότι της λείπει ένας σύντροφος με τον οποίο θα μπορεί να μοιράζεται τις δυσκολίες και τις χαρές της καθημερινότητας. Όπως σημείωσε, η κόρη της, Μαριτίνα, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να τη δει να βρίσκει έναν άνθρωπο στο πλευρό της.

Η Μιμή Ντενίση δήλωσε ακόμη ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει να εργάζεται, ενώ τόνισε πως δεν επηρεάζεται εύκολα από τα αρνητικά σχόλια.

Η σχέση της με τον Λάκη Λαζόπουλο και η πολιτική

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν όσα είπε για τον Λάκη Λαζόπουλο, με τον οποίο είχε απασχολήσει στο παρελθόν τη δημοσιότητα. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι οι διαφορές τους ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

«Με τον Λάκη Λαζόπουλο δεν έχουμε θέμα μεταξύ μας. Έχουμε λύσει τις διαφορές μας, με κοινή πρωτοβουλία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, απαντώντας στο ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική, δήλωσε ότι θα μπορούσε να προσφέρει στον τομέα της πολιτιστικής προβολής της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας πως πάντα ένιωθε έτοιμη για μια τέτοια προοπτική.

Govastiletto.gr – Μιμή Ντενίση: Σπάνια εμφάνιση με την κόρη της, Μαριτίνα Ντενίση στο Dionysos Zonars στην Ακρόπολη