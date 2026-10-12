Η Μιμή Ντενίση έκανε τη δική της τοποθέτηση για την πολυσυζητημένη κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, επιλέγοντας να κρατήσει αποστάσεις από τη δημόσια αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών.

Η γνωστή ηθοποιός και θεατρική συγγραφέας, η οποία έχει μακρά διαδρομή στο χώρο του θεάτρου, αναφέρθηκε στη σχέση των δύο δημιουργών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τις διαφωνίες τους χωρίς την παρέμβαση τρίτων.

Παράλληλα, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών, η Μιμή Ντενίση θέλησε να τοποθετηθεί και ως δημιουργός, εξηγώντας τη δική της οπτική για τα δικαιώματα που έχει ένας συγγραφέας πάνω στο έργο του.

«Δεν μπορώ το κουτσομπολιό. Θα το λύσουν μόνοι τους. Είναι δύο πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι που έχουν αγαπηθεί πολύ και έχουν δημιουργήσει και πιστεύω θα το λύσουν. Εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά να μιλάμε εξ ονόματος του ενός. Εγώ που είμαι συγγραφέας και μεταφράστρια, ένα έργο που έχω γράψει εγώ ανήκει σε μένα. Μπορώ να το διαθέσω όπως θέλω», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μιμή Ντενίση στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

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