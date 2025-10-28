Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Μιμή Ντενίση ήταν καλεσμένη, το πρωί της Τρίτης 28/10, στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς». Η Μαρία Ηλιάκη είχε αγωνία να την γνωρίσει και να συνομιλήσει μαζί της, ωστόσο ο Κρατερός Κατσούλης την γνωρίζει πολύ καλά, αφού έχει συνεργαστεί μαζί της πολλές φορές.

Με το που βρέθηκε στο πλατό, οι δυο τους ξεκίνησαν τα «πειράγματα» για τη σχέση τους, με την ηθοποιό να λέει μια ατάκα όλο νόημα για το χωρισμό του παρουσιαστή από την Κατερίνα Καραβάτου.

Ο διάλογός τους είχε ως εξής:

Μιμή Ντενίση: Η σχέση μας με τον Κρατερό είναι γνωστή.

Κρατερός Κατσούλης: Έρωτα, πάθους και αγάπης… Μην ντρέπεσαι, αυτά είναι!

Μιμή Ντενίση: Υπάρχει ένας έρωτας μεταξύ μας!

Κρατερός Κατσούλης: Να τα λέμε πια αυτά!

Μιμή Ντενίση: Τώρα που έχεις χωρίσει, τα λέμε πιο άνετα!

Κρατερός Κατσούλης: Τώρα ναι, μπορούν να ειπωθούν κάποια πράγματα.

Μιμή Ντενίση: Έχουμε περάσει πολύ ωραίες στιγμές και ο κόσμος ξέρει πόσο χιούμορ έχει ο Κρατερός και τι τρελά κάνει, αλλά δεν ξέρει πόσο πιο τρελή είμαι εγώ από τον Κρατερό. Δεν χρειάζεται να τα ξέρει ο κόσμος, για να διατηρήσουμε αυτό το κύρος.

Κρατερός Κατσούλης: Δεν ξέρουν τι πειραχτήρι είναι!

Στη συνέχεια, ανέφεραν ως παράδειγμα ένα περιστατικό σε παράσταση που έπαιζαν μαζί, όπου η Μιμή Ντενίση πίεζε τον Κρατερό Κατσούλη να φάει γλυκά πριν από την παράσταση, αλλά αυτό δεν είχε καλό αποτέλεσμα και έτσι κατέληξε να είναι ο λόγος που τον «πείραζε» για πάρα πολύ καιρό μετά.

