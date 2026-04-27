Μιμή Ντενίση: Σπάνια εμφάνιση με την κόρη της, Μαριτίνα Ντενίση στο Dionysos Zonars στην Ακρόπολη

Η Μιμή Ντενίση έδωσε το «παρών» με ένα κομψό και διαχρονικό σύνολο, επιλέγοντας μαύρο σακάκι σε συνδυασμό με λευκό πουκάμισο και ανοιχτόχρωμο παντελόνι, δημιουργώντας ένα polished αποτέλεσμα με έντονο classic χαρακτήρα. Το look της ολοκληρώθηκε με statement κοσμήματα και γυαλιά ηλίου, προσθέτοντας μια σύγχρονη πινελιά.

Στο πλευρό της βρέθηκε η κόρη της, Μαριτίνα Ντενίση, η οποία κινήθηκε σε πιο minimal γραμμή, επιλέγοντας ένα σύνολο σε ουδέτερες αποχρώσεις. Το cropped σακάκι σε συνδυασμό με μαύρο παντελόνι δημιούργησε ένα νεανικό και κομψό αποτέλεσμα, ιδανικό για πρωινή εμφάνιση.

Σημαντική είναι και η συμμετοχή των καλλιτεχνών που πλαισιώνουν την παραγωγή, καθώς τα τραγούδια ερμηνεύουν η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Μάριος Φραγκούλης, ενώ συμμετέχει και ο Γιάννης Διονυσίου. Παράλληλα, στη σκηνή θα βρίσκονται η Χορωδία Ενηλίκων του Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, μέλη των χορωδιών και της θεατρικής ομάδας του Ιδρύματος Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως «Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός», καθώς και ο Ιστορικός Σύλλογος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Τα κείμενα ερμηνεύουν επί σκηνής η Μιμή Ντενίση και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Επίσης, στη συνέντευξη τύπου βρέθηκαν η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και η Μαίρη Αυγερινοπούλου, οι οποίες πόζαραν μαζί με τη Μιμή Ντενίση, με φόντο την Ακρόπολη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα κομψό κλίμα, με την παρουσία σημαντικών προσώπων από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός σημαντικού πολιτιστικού εγχειρήματος.

