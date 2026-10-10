Στη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα τοποθετήθηκε η Ελένη Μενεγάκη, παίρνοντας θέση στον σάλο των τελευταίων ημερών. Αφορμή στάθηκε η ανάρτηση του μάνατζερ Γιάννη Κουτράκη, ο οποίος δημοσίευσε ένα απόσπασμα από τη μεγάλη συναυλία της σταρ στο ΟΑΚΑ —όπου ερμηνεύει καθηλωτικά το «Δώδεκα»— δίνοντας τη δική του απάντηση σε όσους υποστηρίζουν πως η διαδρομή και η επιτυχία της τραγουδίστριας οφείλονται αποκλειστικά στον γνωστό συνθέτη.

Το ηχηρό μήνυμα προς το κοινό

Η Ελένη Μενεγάκη υπερασπίστηκε την ερμηνεύτρια και έστειλε το δικό της ηχηρό μήνυμα προς το κοινό, σημειώνοντας: «Να τους αγαπάτε τους τραγουδιστές… συμφωνώ τόσο πολύ και όχι μόνο τους τραγουδιστές, όλους τους καλλιτέχνες! Μην κρίνετε και μην δικάζετε κανέναν».

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