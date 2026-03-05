Η Kate Moss έγινε viral κατά την άφιξή της στο σόου του Saint Laurent μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού την Τρίτη, 4 Μαρτίου 2026.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, την ώρα που το 52χρονο σούπερ μοντελ έφτανε στον χώρο της εκδήλωσης μαζί με το μοντέλο Frankie Rayder από τις ΗΠΑ, κάποιος προσπάθησε να την αγγίξει με την ίδια να δηλώνει την ενόχλησή της.

«Σε παρακαλώ, μην με αγγίζεις! Δεν μου αρέσει! Δεν μου αρέσει καθόλου να με χειρίζονται με βία. Ξέρεις τι κάνουν οι άνθρωποι…» ακούγεται να λέει η Kate Moss στο βίντεο.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει η Daily Mail, άρχισε να διηγείται μια ιστορία για μια φορά που κάποιος την άγγιξε κάνοντας τις σχετικές χειρονομίες προς τη φίλη της, πριν να μπουν και οι δύο στον χώρο της εκδήλωσης.

