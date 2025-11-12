Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του ALPHA, όταν τον συνάντησε σε έξοδό του στο θέατρο, χθες Τρίτη 11 Νοεμβρίου.

Ο επιτυχημένος ηθοποιός, ο οποίος βρίσκεται στα στούντιο του ΣΚΑΪ και συντονίζει την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», εκδήλωσε εμφανώς την ενόχλησή του όταν δημοσιογράφος τον χαρακτήρισε ως «παρουσιαστή».

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ξεκαθάρισε τη θέση του, τονίζοντας ότι πρωτίστως θεωρεί τον εαυτό του ηθοποιό και όχι παρουσιαστή, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό.

«Δεν είμαι παρουσιαστής, είμαι συντονιστής. Δεν χρησιμοποιώ τον ρόλο του παρουσιαστή. Παρουσιαστές είναι οι δημοσιογράφοι που παρουσιάζουν τα θέματα στο πεδίο μάχης. Δεν είναι δουλειά μου να κάνω αρχισυνταξία, παρόλα αυτά θα πω τη γνώμη μου πάνω σε ένα θέμα. Βλέπω τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά δεν τα αφήνω να με επηρεάζουν», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Σε ερώτηση για το αν η Κατερίνα Γερονικολού παρακολουθεί την εκπομπή που παρουσιάζει στον ΣΚΑΙ, o Γιάννης Τσιμιτσέλης απάντησε: «Στην Κατερίνα αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή που κάνω, μου κάνει αρκετές παρατηρήσεις. Δεν με εκνευρίζει να μου κάνει παρατηρήσεις, γιατί είναι πολύ εύστοχες».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανέλαβε το ρόλο του παρουσιαστή της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον σταθμό ΣΚΑΪ από τη σεζόν που ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής, οι οποίοι ήταν οι προηγούμενοι παρουσιαστές της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», έχουν κινηθεί νομικά εναντίον του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ. Οι δύο δημοσιογράφοι/παρουσιαστές ισχυρίζονται ότι η αιφνίδια μετατροπή του ρόλου τους και η αντικατάστασή τους από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη αποτέλεσε βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας τους.

