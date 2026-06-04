Με ένα νέο βίντεο στα social media απάντησε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον σάλο που προκάλεσε η φωτογραφία του με σημάδια και μαυρισμένο μάτι. Ο γνωστός τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι η προγραμματισμένη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Με αυτόν τον τρόπο έβαλε τέλος στις φήμες που ήθελαν την αναβολή της εμφάνισής του λόγω της κατάστασης της υγείας του.

Συγκεκριμένα είπε: «Κυρίες και κύριοι πολύ καλησπέρα σας. Μην ξανακούσω κανέναν να πει πως δεν θα γίνει η συναυλία της Θεσσαλονίκης, λόγω του ματιού μου ή κάποιος άλλος λόγος που μπορεί να προφασίζεται ο καθένας, γιατί θα του κόψω το κεφάλι. Κυρίες και κύριοι Τετάρτη 10 Ιουνίου, λιμάνι Θεσσαλονίκης, προβλήτα Θεσσαλονίκης, εγώ και ‘σεις, μεγάλη συναυλία, ελάτε να αγαπηθούμε, να μαζωχτούμε, να βρεθούμε, hello».

Στο βίντεο διακρίνονται ακόμα τα σημάδια στο πρόσωπο του αγαπημένου καλλιτέχνη, ωστόσο φαίνεται πως σιγά σιγά οι μελανιές περνάνε και επανέρχεται λίγο λίγο.

govastiletto.gr – Γιώργος Μαζωνάκης: Το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί τον τελευταίο καιρό!